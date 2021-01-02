شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 840 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 597033 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 5 حالات وفاة جديدة,مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12829,فيما تم تسجيل 1929 حالة شفاء جديدة ,مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 541746 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 42458, منهم 155 يرقدون في العناية المركزة.

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