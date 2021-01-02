شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي يحذر من عواقب وخيمة على ألمانيا حال تمديد الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل
وقال فراتسشر في تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "كلما استغرق الأمر وقتا أطول، زاد عدد الشركات التي تصل إلى حدود إمكانياتها، وزاد عدد الشركات التي تعلن إفلاسها".
وذكر فراتسشر أن الموجة الثانية من الإفلاس ستكون أصعب مما كان متوقعا، وقال: "السؤال الآن ليس ما إذا كانت هناك موجة من إفلاس الشركات، ولكن متى"، مشيرا إلى أن هذا يهدد أيضا بزيادة البطالة.
ورغم ذلك أكد فراتسشر أنه من الأفضل تمديد الإغلاق في حال استمرار أعداد الإصابات في التزايد، وقال: "تخفيف القيود على الاقتصاد الآن قد يفيد البعض على المدى القصير، لكنه سيضر الجميع على المدى الطويل".
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