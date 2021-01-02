الاعلام الامني تصدر بيانا بشان تفكيك اللغم على الناقلة

اصدرت خلية الإعلام الأمني، السبت، بيانا بشأن تفكيك اللغم على ناقلة قرب احد الموانئ العراقية.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "من خلال الجهود المتميزة، تمكن الجهد الفني ونخص بالذكر جهود مديرية مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية بالتعاون مع قيادة القوات البحرية من تفكيك اللغم الذي التصق بأحدى السفن في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية".
واضافت انه "تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث".
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