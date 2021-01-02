مكافحة المتفجرات تتمكن من تفكيك اللغم الملصق على متن الناقلة

افاد مصدر امني، السبت، بأن قوات مكافحة المتفجرات تمكنت من تفكيك اللغم الملصق على متن الناقلة المتوقفة قرب الموانئ العراقية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوات مكافحة المتفجرات تمكنت اليوم، من تفكيك اللغم الملصق على متن الناقلة وابعاده دون اي اصابات تذكر".
وكشف مصدر امني اليوم السبت، بانه تم افراغ الحمولة النفطية من على ناقلة اللغم وابعاد جميع السفن القريبة منها تحسبا من وقوع اي طارئ.
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