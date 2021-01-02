الصحة تصدر توضيحا بشان سعر لقاح فايزر ضد كورونا

اصدرت وزارة الصحة، السبت، توضيحا بشأن سعر لقاح فايزر ضد كورونا.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "سعر لقاح شركة فايزر بايونتيك هو موحد لكل دول العالم"، مبينة ان "الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية اكدت ان سعر لقاح شركة فايزر بايونتيك هو سعر موحد لكل دول العالم".
واضافت ان "الاخبار التي تشير الى ان سعر مختلف في العراق عارية عن الصحة"، مشيرة الى ان "الغرض منها التشويش على جهود وزارة الصحة لتوفير اللقاح الامن".
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