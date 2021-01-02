فرنسا: انتقادات لاستراتيجية السلطات بخصوص حملات التطعيم ضد فيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - انتقادات عدة تطال السلطات الفرنسية إزاء استراتيجيتها في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا الذي يواصل تفشيه في كامل البلاد خصوصا الشرقية منها.
وتعهدت الحكومة بتسريع عمليات التطعيم حيث أكدت أنه يمكن للممرضات اللواتي يتجاوز عمرهن 50 عاما اعتبارا من الاثنين الحصول على اللقاح ليتم ضمهن إلى الشريحة الأولى المفروض تطعيمها وهي شريحة المسنين. وسجلت فرنسا الجمعة 19348 إصابة جديدة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
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