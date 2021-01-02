الرئيس الإيراني يزيح الستار عن طابع تذكاري خاص لقاسم سليماني

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أزاح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الستار عن طابع تذكاري خاص لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري الإيراني، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لاغتياله.
وأعرب روحاني عن أمله في أن "يكون الجميع على درب ذلك الشهيد العظيم".
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