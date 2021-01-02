شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة السعودية تعلن عن تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وكشفت الوزارة، اليوم، على صفحتها الرسمية في "تويتر"، عن رصد 9 وفيات من جراء التأثر بالإصابة، لافتةً إلى تعافي 182 حالة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 354263 حالة.

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