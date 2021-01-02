سلطات آسفي تحقق في قضية مواد غذائية خاصة بدار المسنين ضبطت في طريقها للبيع

فتحت السلطات المختصة بمدينة، آسفي، تحقيقا في قضية مواد غذائية مخصصة لدار المسنين، تم ضبطها أمس، وهي في طريقها إلى البيع في أحد المحلات التجارية بالمدينة.
وأوردت مصادر ملحية، أن شرطة آسفي أوقفت مدير دار المسنين المذكورة والذي كان على متن سيارة تقل كمية من المواد الغدائية، حيث تم توقيفه للإستماع لأقواله في القضية.
وحسب المصدر ذاته، فإن دار المسنين كانت قد تلقت في رمضان الماضي، كمية من المواد الغذائية المتبرع بها، والتي كانت مخصصة في الأساس لإحدى دو رالأطفال بآسفي، لكن غياب نزلاء هذه الأخيرة بسبب “جائحة كورنا” دفع المسؤولين إلى تحويلها إلى المؤسسة المختصة برعاية المسنين.
وكان مدير دار المسنين قد نفى في تصريحات صحافية نيته المتاجرة في المواد الغذائية المذكورة، موضحا أن هذه المواد أصبحت تقترب من تاريخ انتهاء صلاحيتها، ولذلك قرر استبدالها بمواد أخرى لدى أحد التجار.
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