شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في سوريا والان مع التفاصيل

السبت 2 يناير 2021 أعلن مصدر طبي سوري، اليوم، سقوط قتلى وجرحى من جراء انفجار سيارة ملغمة في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وقال المصدر الطبي في مدينة رأس العين إن بين الضحايا نساء وأطفالاً. وشهدت مدينة رأس العين وريفها تفجير أكثر من 15 سيارة ودراجة نارية مفخخة راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى منذ بداية أكتوبر 2019.

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