شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب داغستان الروسية والان مع التفاصيل

السبت 2 يناير 2021 ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر جمهورية داغستان الروسية اليوم.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي-المتوسطي EMSC أن الزلزال وقع الساعة الواحدة و5 دقائق ليلاً بتوقيت غرينتش، الساعة الرابعة و5 دقائق من صباح اليوم بتوقيت موسكو. وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 21 كيلومتراً شمال غربي مدينة داغستان لاوار و12 كيلومتراً شمال غربي ديربنت. وأضاف المركز أنه "لا توجد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار".

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب داغستان الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.