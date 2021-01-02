شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مخالفة للتدابير الوقائية من كورونا في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
كما قامت الأمانة برفع 14.912طناً من النفايات، وإزالة (8677) متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، وذلك بمشاركة 9378 من الكوادر البشرية بالنظافة، كما تم تعقيم وتطهير 1460 موقعاً، بمشاركة 473 من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام 267.460 لتراً من المعقمات والمطهرات.
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