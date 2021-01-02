السودان يفكك 4 أوكار إخوانية بجامعة الخرطوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وضعت السلطات السودانية، السبت، يدها على 4 أوكار إخوانية بجامعة الخرطوم، كان يستغلها النظام البائد في إرهاب وتعذيب الطلاب.

وقالت مديرة جامعة الخرطوم، فدوى عبدالرحمن، إن لجنة حكومية جرى تكوينها مؤخرا، تمكنت من تفكيك هذه الأوكار التي كانت تشكل مصدرا للعنف الطلابي، وأنشأت تحت مسمى "الوحدات الجهادية".

ووجدت السلطات الوكر الأول داخل مسجد جامعة الخرطوم، وكان يستخدم بواسطة طلاب الحركة الإسلامية السياسية لتخزين الأسلحة لإرهاب الطلاب المناوئين للفكر الإخواني، بجانب تخزين المستندات التنظيمية "وقد وجد محروقا".

أما الوكر الثاني فقد عثر عليه بفرع الجامعة في مدينة امدرمان، "كلية التربية" حيث يحتوي على عدد من الغرف والمكاتب واستخدم في فترة نظام الإخوان في القمع والتعذيب.

والوكر الثالث فكان في مدينة بحري "مجمع شمبات" وهو عبارة عن منزل كامل مملوك لجامعة الخرطوم وموقعه استراتيجي، واحتلته جماعة الإخوان لأغراض العنف والترهيب.

فيما كان الوكر الرابع، عبارة عن غرفة بكلية الصحة العامة وصحة البيئة بوسط الخرطوم، واستخدم كمقر لما يسمى بالوحدات الجهادية وحفظ أسلحتها ووثائقها.

وأشارت إلى أن اللجنة المعنية قامت بمصادرة هذه المقرات لصالح جامعة الخرطوم، لاستغلال بعضها في الانشطة المختلفة.

وكانت لجنة تفكيك الإخوان، اصدرت قرارا يقضي بحل ما يسمى بالوحدات المتطرفة بالجامعات السودانية، ومصادرة مقارها.

وتمثل الوحدات المتطرفة واحدة من أهم أدوات نظام الإخوان البائد للقمع والتعذيب، وترهيب طلاب الجامعات المناوئين لأفكار الحركة الإسلامية السياسية.