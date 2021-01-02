في آخر أيامه بالبيت الأبيض.. ترامب ينقلب على حلفائه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتوجه بأيامه الأخيرة في المنصب، إلى ثاني أبرز جمهوري بمجلس الشيوخ.

شبكة "سي إن إن" المحلية ذكرت أن ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض بعد عطلته بمنتجع مارالاجو بدون فاعليات عامة على جدوله، هاجم النائب جون ثون، من ساوث داكوتا، وهو العضو الجمهوري رقم 2 بمجلس الشيوخ.

هجوم جاء في تغريدة نشرها ترامب ظهر يوم رأس السنة الجديدة، قال فيها: "آمل أن أرى حاكمة ساوث داكوتا العظيمة كريستي نويم تترشح ضد النائب جون ثون خلال انتخابات التجديد النصفي المقبلة في 2022".

وأضاف أن "(نويم) ستؤدي عملًا رائعًا بمجلس الشيوخ الأمريكي، لكن إن لم تكن كريستي، فهناك آخرون يصطفون بالفعل. ساوث داكوتا تريد قيادة قوية".

• ميزانية دفاعية تشمل عقاب تركيا.. الكونجرس يتجاوز فيتو ترامب

وانتقد ترامب القيادة الجمهورية عدة مرات هذا الأسبوع، لكن هذه المرة مع ذكر الأسماء، وكان ثون واحدًا من أبرز الجمهوريين الذين تحدثوا لصالح قبول نتائج المجمع الانتخابي وانتصار الرئيس المنتخب جو بايدن، مما أثار حفيظة ترامب.

وتأتي تغريدة ترامب قبل 19 يومًا على مغادرته البيت الأبيض، وقبل أيام على انعقاد جلسة الكونجرس للتصديق رسميًا على نتائج المجمع الانتخابي، مع تخطيط بعض من حلفاء ترامب للانضمام إلى جهوده التي لا أساس لها لإلغاء نتائج الانتخابات.

وبدأ ترامب بالفعل يخطط لفترة ما بعد الرئاسة. وخلال الأيام الأخيرة، اقترح على حاكم ولاية جورجيا بريان كيمب، الذي أيد ترامب وكان حليفه الموالي حتى انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، الاستقالة لأنه لن يساعده في قلب فوز بايدن بالولاية.

كما هاجم عدة مرات وزير خارجية جورجيا براد رافنسبيرغر، والأخير جمهوري آخر كان قد أيده خلال انتخابات التجديد النصفي عام 2018.

وجمع ترامب مئات ملايين الدولارات منذ انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني، التي يذهب معظمها مباشرة إلى قيادة جمع التبرعات بلجنة "أنقذوا أمريكا"، التي من المتوقع أن تساعده في التبرع لمرشحين آخرين.

ومع تلك التغريدة، يغرس ترامب بالفعل فكرة أنها سيدعم المرشحين الذين سيتحدون النواب الجمهوريين بمجلس النواب والشيوخ، ممن يعتبرهم غير أوفياء.