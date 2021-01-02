الهند تعتزم تطعيم 30 مليونا من العاملين في الخطوط الأمامية بلقاح كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
تعتزم الهند تطعيم 30 مليونا من العاملين في الخطوط الأمامية بلقاح فيروس كورونا المستجد كمرحلة أولى في حملة التطعيم ضد المرض.
وذكر وزير الصحة الهندي، هارش فاردهان في تغريدة له على "تويتر"، أن البلاد تعتزم تطعيم 30 مليون من العاملين في الخطوط الأمامية في المرحلة الأولى من التطعيمات.
وأضاف الوزير أن المجموعة الأولى ستشمل 10 ملايين من موظفي الرعاية الصحية.
وتضع الحكومة أيضا اللمسات النهائية لخطط تطعيم 270 مليون شخص آخرين، لهم الأولوية في الحصول على اللقاح، من بينهم كبار السن، بحلول تموز/يوليو 2021.
وتابع الوزير أن الهند تعتزم جعل اللقاحات متاحة بالمجان في مختلف أنحاء البلاد.
وعلى الرغم من أن حالات الإصابة اليومية في الهند تراجعت عن الذروة في أيلول/سبتمبر الماضي، مازالت البلاد تشهد ثاني أكبر حالات تفش للفيروس وتواجه أول انكماش اقتصادي لها خلال العام بأكمله منذ عام 1980.
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