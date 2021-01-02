شكرا لقرائتكم خبر عن قصة لقاح «سينوفارم» من المعامل وحتى المناعة المكتسبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة : ”الخليج 365”

رصد تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» قصة اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تُنتجه شركة «سينوفارم» الصينية، منذ بدء العمل عليه في المعامل، مستعرضة مراحل إنتاجه حتى وصوله إلى الاستخدام الطارئ في دول عدة، بينها الإمارات العربية المتحدة، فيما كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أبرز المعلومات وحقائق عن لقاح فيروس «سارس- كوفيد-2».



البداية

في أوائل عام 2020، أنشأ معهد بكين للمنتجات البيولوجية لقاحاً معطلاً لفيروس كورونا يسمى BBIBP-CorV. وفي وقت لاحق من العام، أجريت عليه تجارب سريرية من قبل شركة «سينوفارم» الصينية. والخميس الماضي، أعطت الصين الضوء الأخضر للقاح، الذي يستخدم حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من دول العالم.

لقاح مصنّع من فيروسات كورونا

يعمل لقاح BBIBP-CorV عبر تحفيز الجهاز المناعي على صنع أجسام مضادة لفيروس كورونا من نوع «سارس كوفيد 2». وترتبط الأجسام المضادة ببروتينات الفيروس، بما في ذلك البروتينات الشوكية الموجودة على سطحه.

ومن أجل تطوير هذا اللقاح، استخلص باحثو معهد بكين، ثلاثة أنواع من الفيروس من المرضى في المستشفيات الصينية، ثم اختاروا أحد هذه الفيروسات لأنه كان قادراً على التكاثر بسرعة في خلايا كلى القرود المزروعة في خزانات المفاعلات الحيوية.

قتل الفيروس

وبمجرد أن أنتج الباحثون مخزونات كبيرة من فيروسات كورونا، قاموا بغمرها بمادة كيميائية تسمى «بيتا بروبيولاكتون»، حيث أدى هذا المركب إلى تعطيل الفيروسات من خلال الارتباط بجيناتها، وثبّط قدرتها على التكاثر، إلا أن بروتيناتها، بما في ذلك الشوكية منها Spike Proteins، بقيت سليمة.

وبعد ذلك، سحب الباحثون الفيروسات المعطّلة من المركب وخلطوها بكمية ضئيلة من مركب يحتوي على الألمنيوم، يسمى «المادة المساعدة»، وهي عناصر تضاف إلى اللقاحات لتعزيز فاعليتها. وتحفز هذه المواد استجابة جهاز المناعة للقاح.

تحفيز الاستجابة المناعية

ونظراً لأن فيروسات كورونا في لقاح BBIBP-CorV ميتة، يمكن حقنها في الذراع من دون احتمالية الإصابة بـ«كوفيد 19».

وبمجرد دخول اللقاح في الجسم، يتم ابتلاع بعض الفيروسات المعطلة بواسطة نوع من الخلايا المناعية تسمى الخلايا المقدمة للمستضِد (antigen-presenting cell).

وتمزق الخلايا المقدمة للمستضِد الفيروس وتكشف بعض شظاياه الموجودة على سطحه، وقد تكتشف الخلايا التائية المساعدة هذه الشظايا.

وفي حال تطابقت الشظية مع أحد البروتينات على سطح الخلايا، تنشط الخلايا التائية وتقوم بتحفيز الخلايا المناعية الأخرى للاستجابة للقاح.

إنتاج الأجسام المضادة

وهناك نوع آخر من الخلايا المناعية، يسمى الخلايا البائية، قد تهاجم فيروس كورونا المعطّل. وتحتوي الخلايا البائية على بروتينات سطحية متعددة الأشكال، وقد يكون لبعضها الشكل الصحيح للالتصاق بالفيروس. وعندما تلتصق الخلايا البائية بالفيروس، يمكنها امتصاص جزء منه أو كله، كاشفة بذلك عن شظايا الفيروس. وبإمكان الخلايا التائية المساعدة التي تم تنشيطها، الالتصاق بالجزء نفسه من الفيروس، وعندما يحدث ذلك، تنشط الخلايا البائية، وتتكاثر وتنتج الأجسام المضادة التي لها نفس شكل بروتينات الفيروس.

وقف الفيروس

وبمجرد أخذ لقاح BBIBP-CorV، يمكن لجهاز المناعة الاستجابة لعدوى فيروسات كورونا الحية. وتنتج الخلايا البائية أجساماً مضادة تلتصق بالفيروسات الغازية. ويمكن للأجسام المضادة التي تستهدف البروتينات الشوكية، منع الفيروس من دخول خلايا الجسم.

وزارة الصحة تكشف أبرز الحقائق والمعلومات عن اللقاحات

قدمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع معلومات وحقائق عن لقاح فيروس سارس- كوفيد-2 بالإجابة عن مجموعة من الأسئلة المكررة جماهيرياً.

ما هي فوائد التطعيمات بشكل عام؟

- تحمي التطعيمات (اللقاحات)، الأطفال والبالغين من الإصابة ببعض الأمراض المعدية ومضاعفاتها الخطيرة، وبالتالي تؤدي إلى مجتمع معافى خالٍ من هذه الأمراض المعدية والأوبئة

- اللقاحات تحقق الغرض بحماية الأفراد والمجتمعات

- تعتبر التطعيمات من أفضل التدخلات الطبية وأنجحها

- تحقق مؤشرات البرامج الوطنية الوقائية لاستئصال الأمراض والتخلص منها حيث يمكن توقيها بالتطعيمات استناداً إلى الاستراتيجيات العالمية وأفضل الممارسات

- تطوير النظام الصحي وجودة حياة أفراد المجتمع

ماهي الفوائد المتوقعة من أخذ اللقاح كوفيد -19؟

أخذ لقاح كوفيد-19 يمنح مناعة مكتسبة في صورة أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما يوفر الحصول على التطعيم الحماية للأشخاص المحيطين بك لاسيما الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالمرض ومضاعفاته.

هل أخذك للقاح كوفيد – 19 يمكن أن يتسبب في إصابتك بفيروس سارس كوفيد-2؟

لا يكمن إصابتك بالفيروس لدى الحصول على اللقاح، بحسب الدراسات المتوفرة حالياً، ولكن للحصول على مناعة فعالة لا بد من أخذ جرعتين تكون الفترة بينهما من 21 إلى 28 يوماً، بينما لم يتم تحديد حتى الآن مدة الحماية التي يوفرها اللقاح.

هل هناك أي آثار جانبية متوقعة؟

قد تحدث بعض الآثار الجانبية الشائعة مثل: الألم في موقع الحقن، الحمى، والصداع، الشعور بالتعب، وآلام العضلات، والخمول. عادة ما تزول العوارض الخفيفة دون الحاجة إلى علاج.

من هم الذين يجب عدم أخذهم للقاح ؟

1) لديه حساسية شديدة من اللقاحات سابقاً أو المواد الأخرى

2) النساء الحوامل والمرضعات والنساء اللواتي يخططن للحمل في الثلاثة أشهر القادمة

3) من لديه تاريخ مرضي لإصابة شديدة بمرض الكوفيد- 19

هل التطعيم إجباري أم اختياري؟

التطعيم اختياري

من أي عمر يمكن أخذ اللقاح؟

من عمر 18 عاماً فما فوق

هل سيتم إعفاء الأشخاص الذين أخذوا اللقاح من إجراءات الحجر المنزلي أو المؤسسي؟

لا يتم إعفاء هؤلاء الأشخاص من الإجراءات المتعلقة بالحجر المنزلي أو المؤسسي وعليهم الالتزام حسب التعليمات الصادرة من الجهات المعنية.



هل سيتم إعفاء الأشخاص الذين أخذوا اللقاح من إجراء فحوصات الكشف عن كوفيد- 19؟

حتى الآن لا يتم إعفاء هؤلاء الأشخاص من إجراء فحوصات كوفيد- 19 عندما يتطلب الأمر من قبل الجهات المعنية.



هل سيتم إعفاء الأشخاص الذين أخذوا اللقاح من إجراء فحوصات الكشف عن كوفيد- 19 لغرض السفر أو في المطار؟

حتى الآن لا يتم إعفاء هؤلاء الأشخاص من إجراء فحوصات كوفيد- 19 لغرض السفر.



هل هناك قيود بعد أخذ التطعيم؟

لا توجد قيود، يعود الشخص لممارسة حياته الطبيعية مع الأخذ في الاعتبار اتباع كافة التدابير الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس سارس- كوفيد-2.



هل يمكن للأشخاص الذين أصيبوا مُسبقاً بفيروس كوفيد - 19 أخذ اللقاح؟

نعم ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع الجهات الصحية.



هل عندما آخذ اللقاح كوفيد – 19 يمكنني التوقف عن اتباع كل الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس سارس- كوفيد-2؟

لا يمكنك التوقف عن اتباع التدابير الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس سارس- كوفيد-2 وسط المجتمع من لبس الكمام والتباعد الجسدي وغسل اليدين.



هل سيعطي التطعيم مناعة دائمة أم سيكرر سنوياً؟

بما أنه لقاح جديد فلا تتوفر المعلومات الكافية بهذا الشأن حتى الآن.



ماذا تفعل إذا واجهت أي آثار جانبية بسبب اللقاح؟

يمكنك التوجه إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى أو التواصل مع مركز اتصال الجهة الصحية.

