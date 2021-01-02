شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون يتعاقد مع محمد الخديم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

سيكون محمد الخديم جناح دبا الفجيرة وكلباء وعجمان السابق، أول لاعب ينضم لقائمة فريق التعاون في الميركاتو الشتوي، بعد أن توصل مسؤولو النادي إلى اتفاق معه بطلب من المدرب عارف شلنك المدير الفني للأزرق، وينتظر أن يتم توقيع العقد خلال الساعات المقبلة.

وسيلعب محمد، إلى جوار شقيقه فيصل من جديد بعد أن تزاملا معاً في دبا الفجيرة، وانتقل فيصل الخديم للتعاون في يونيو الماضي، قادماً من النواخذة، ويتوقع أن يتعاقد النادي مع لاعب آخر أو اثنين قبل غلق الميركاتو، فيما يرجح استمرار لاعبيه الأجانب والمقيمين.

يذكر أن التعاون يتطلع إلى إنهاء دوري الأولى في مركز جيد، وتأتي التعاقدات الجديدة كخطوة لتحقيق هذا الهدف، وكان التعاون أكثر أندية الأولى نشاطاً في الميركاتو الصيفي؛ حيث تعاقد مع 22 لاعباً، وسيكون أقلها نشاطاً في الميركاتو الحالي.

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