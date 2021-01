شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تسحب 4 منتجات طبية لعدم فعاليتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبدالله آل علي

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أخيراً، أربعة تعاميم لجميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية بالدولة بسحب 4 منتجات طبية، نتيجة التقارير والتحاليل التي أثبتت عدم فعاليتها.

وأبلغت الوزارة، جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية، بسحب طوعي من الشركة المنتجة لتشغيلة واحدة من المنتج الطبي Anagrelide Capsule USP 1mg، بسبب فشل اختبار الذوبانية التي اكتشفت اثناء اختبار الجودة الروتيني، ورقم التشغيلة BFD1G001. مؤكدة أن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء في الوزارة. وأوصت اتخاذ الإٕجراءات اللازمة حيال سحب المنتجات وإعادتها للمورد، في حال توافرها.

ولفتت إلى أنه في حال حدوث أي أعراض جانبية، يجب إبلاغ الوزارة عبر وسائل الاتصال الخاصة بها.

وفي تعميم آخر، أبلغت عن سحب تشغيله واحدة من المستحضر الصيدلاني API Sinocort Nasal Spray (120ml metered dose)، بسبب نتائج التحليل التي أظهرت عدم مطابقة التشغيلة من المنتج المواصفات المعتمدة ME051.

مؤكدة أن المنتج مسجل في إدارة الدواء بالوزارة. وأوصت بأنه على الشركة المصنّعة سحب التشغيلة المذكورة من القطاعين الصحي العام والخاص، وعلى جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم تداول التشغيلة إن وجدت لديهم، وعلى جميع الصيدليات التوقف عن صرف التشغيلة وإعادتها للمورد.

وأبلغت الوزارة، كذلك، بسحب وسيلة طبية مختصة بالقسطرة، بسبب تحذير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المتمثل بأن الشركة المصنعة، أصدرت سحبا طوعيا عاجلا لجميع مكونات القسطرة Penumbra JET 7 Reperfusion Catheter with Xtra Flex Technology The JET7 Xtra Flex catheter.

The JET MAX configuration (which includes

The JET 7 Xtra Flex catheter and MAX Delivery Device)

بسبب خطر حدوث وفاة، أو إصابة خطرة أثناء استخدامها لإزالة الجلطات في مرضى السكتة الدماغية، موضحة بان السحب لا يشمل:

Penumbra JET 7 Reperfusion Catheter with Standard Tip. ولافتة إلى أن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء، وأوصت باتخاذ الإٕجراءات اللازمة حيال سحب المنتجات وإعادتها للمورد، في حال توافرها.

ولفتت إلى أنه في حال حدوث أي أعراض جانبي، إبلاغ الوزارة عبر وسائل الاتصال الخاصة بها.

وفي تعميم أخير، أوصت الوزارة، بسحب المنتج Tandem t: slim X2 insulin pump، المستخدم لتوصيل الإنسولين الممتر المرضى المتنقلين، بسبب التقارير التي تشير إلى زيادة معدل حدوث إيقاف تشغيل الجهاز أو إعادة التشغيل بشكل غير متوقع بدون تنبيه، واستنفاد البطارية بسرعة أو تذبذب القراءة، وارتفاع درجة الحرارة أثناء الشحن. لافتة إلى أن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء.

وطمأنت المستخدمين الحاليين للجهاز إلى أنه يمكنهم الاستمرار في استخدامه بأمان إذا التزموا بتعليمات المستخدم الخاصة بالشركة المصنعة، وتذكير المستخدمين النهائيين بتعليمات عدة في حال ملاحظة أي من المشكلات السابقة، بتوخي الحذر عند إدخال معرف جهاز الإرسال في مضخة الأنسولين t: slim x2 للتأكد من صحته، وقبل بدء جلسة المستشعر. ووضح ذلك في القسم 22.1، «مستشعر بدء التشغيل» من دليل مستخدم مضخة t: Slim X2، التأكد من إيقاف تشغيل «إعدادات Bluetooth»في قائمة "إعدادات المضخة والتحقق دور من مؤشر مستوى بطارية المضخة، وشحن المضخة لفترة قصيرة من الوقت كل يوم (10 إلى

15 دقيقة، وتجنب التفريغ المتكرر للبطارية بالكامل، والتأكد من توافر نسخة احتياطية (حقنة الأنسولين وقارورة الأنسولين أو قلم الأنسولين) ومجموعة أدوات الطوارئ المناسبة، وتحديث برنامج المضخة إلى الإصدار 6.4.1 من 10- Basalفي أقرب وقت ممكن.