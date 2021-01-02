شكرا لقرائتكم خبر عن مسار «إكسبو 2020» 15 كلم بمحطتين نفقيتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، افتتاح أربع محطات ضمن مسار 2020 الذي يبلغ 15 كلم، منها 11.8 فوق مستوى سطح الأرض، و3.2 تحت مستوى سطح الأرض، ويضم المسار سبع محطات منها تبادلية مع الخط الأحمر، وأيقونية في موقع إكسبو 2020، وثلاث علوية ومحطتان نفقيتان.

وأكد عبد المحسن يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، خلال جولة إعلامية للمشروع، على أهمية مشروع مسار 2020 ودوره في تلبية طموحات حكومة دبي نحو مستقبل أكثر استدامة، حيث جاء تنفيذ المشروع في إطار الرؤية الاستراتيجية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق النمو المستدام في دبي، وتطوير بنى تحتية وخدمية عالمية المستوى تلبي متطلبات النمو المستمر لمدينة المستقبل، وتحقق توجهات دولة الإمارات للاستعداد للخمسين سنة المقبلة.

كما يأتي المشروع تنفيذاً للخطة الشاملة التي وضعتها الهيئة لتوفير أنظمة نقل جماعي تشمل خطوطاً للمترو والترام وأخرى للحافلات والنقل البحري، وتحقيق التكامل بين مختلف أنظمة المواصلات.

وأوضح يونس، أن مسار 2020 يوفر تنقلاً آمناً وسهلاً لزوار المعرض، ومناطق عدة في دبي، وسيكون شرياناً حيوياً واستراتيجياً يصل مختلف مناطق دبي بمطار آل مكتوم الدولي في المستقبل.

وأضاف: صممت ونفذت محطات مسار 2020 بحيث تكون رائدة في الطاقة والتصميم البيئي للأبنية الخضراء، باتباع استراتيجيات خاصة تؤهلها للحصول على شهادة LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) للفئة الذهبية، بتوفير متطلبات خاصة في خفض استهلاك الطاقة والمياه واختيار الموقع المناسب للمحطات وتوفير عناصر تكامل المواصلات، واستخدام مواد بناء مناسبة وقابلة لإعادة التدوير وتقليل المخلفات الناتجة عن أعمال التنفيذ.

وقال «يخدم المشروع مناطق ذات كثافة سكانية عالية يقدر تعدادها بـ 270 ألفاً، وتضم مناطق الحدائق، وديسكفري جاردنز، والفرجان، وعقارات جميرا للجولف، ومجمع دبي للاستثمار، إلى جانب موقع معرض إكسبو».

وبين أن اختيار المحطات التي شغلت جاء بناء على عدد من المعايير، أهمها الكثافة السكانية في المنطقة التي تخدمها كل محطة لتوفير الراحة لسكان المناطق القريبة منها، وعدد الركاب المتوقع لكل منها، وتوافر الأنشطة التجارية في المنطقة التي تخدمها كل محطة، وارتباطها بوسائل المواصلات الأخرى.

وخصصت 19 حافلة تعمل على 4 خطوط لتسهيل وصول الركاب من وإلى المحطات الأربع الأولى، وسوف تستغرق الرحلة من محطة جبل علي حتى الفرجان 6 دقائق.

مرافق المحطات

تفتح محطات مشروع مسار 2020 آفاقاً جديدة للاستثمار عبر مساحات مخصصة للمحلات التجارية في كل محطة، حيث يبلغ عدد المحلات 52 تجارياً و37 ماكينة بيع و26 جهاز صراف آلي، وتشكل هذه المحلات الموقع المثالي للفرص الاستثمارية والأعمال نظراً لعدد ركاب المترو الحالي الذي يتجاوز 10 آلاف شخص خلال ساعات الذروة، كما يتوقع أن يبلغ متوسط عدد الزوار السنوي لكل محطة 4.5 مليون.

جماليات محطات مسار 2020

حملت التصاميم الخارجية لمحطات مسار 2020 نمطاً معمارياً متميزاً مطوراً عن تصاميم المحطات التي نفذت على طول خط المترو الأحمر والأخضر، كما اشتمل على أربعة أنماط مختلفة، وهي الأيقونة داخل موقع معرض إكسبو التي صممت على شكل أجنحة الطائرة لتعكس انطلاق مدينة دبي المستقبل نحو الابتكار، والتبادلية للربط بين مسار 2020 والخط الأحمر لمترو دبي عند محطة جبل علي والعلوية، وهو تصميم مشابه لتصميم محطات المترو الحالية، حفاظاً على هوية المحطات على شارع الشيخ زايد، ونمط تصميم المحطات النفقية، التي روعي عند تصميمها توفير طاقة استيعابية أكبر من المحطات الموجودة حالياً في الخط الأحمر، وإضافة لمسات تصميمية تحاكي البساطة والحداثة ومتطلبات الاستدامة.



50 قطاراً جديداً

وقال عبد المحسن: نظراً لأن عدد الركاب المتوقع للمشروع في اليوم الواحد نحو 125 ألفاً، وسيرتفع إلى 275 ألفاً بحلول 2030، فقد أضيف 50 قطاراً جديداً إلى أسطول القطارات، وأجري الكثير من التحسينات على التصميم الداخلي للقطارات الجديدة لتوفير راحة أكثر للركاب وزيادة الطاقة الاستيعابية للعربات، حيث خصصت العربة الأخيرة للنساء والأطفال، وبقي جزء من الأولى للدرجة الذهبية، فيما خصصت باقي العربات للدرجة الفضية، مع إعادة توزيع المقاعد بطريقة عرضية «Transversal» في الدرجة الذهبية، وطولية «Longitudinal» في الدرجة الفضية وعربة النساء والأطفال، ويسهم هذا التوزيع في زيادة الطاقة الاستيعابية للقطارات بنسبة 8%، بحيث تزيد سعة القطار من 643 راكبا إلى 696 راكباً.

وبين أن التحسينات تشمل أيضاً تصاميم جديدة للمقابض والإضاءة، واستخدام شاشات العرض الرقمية الحديثة للإعلانات «VBSD»، إضافة إلى وضع خريطة ديناميكية مضاءة لخط المترو ومحطاته، واستخدام نظام الإضاءة الحديثة «LED» الموفر للطاقة، وتعديل تصميم المنطقة المخصصة للأمتعة، بحيث يمكن استخدامها لوقوف الركاب، وخيار توزيع المقاعد على جانبي القطار، وزيادة عرض الممر بين العربات «Gangway»، كما روعي فيها ملاءمتها لأصحاب الهمم، وسهولة وسرعة دخول وخروج الركاب، في حين أبقي على الشكل الخارجي للقطارات كما هو حالياً في عربات مترو دبي، حفاظاً على الهوية التصميمية لمترو دبي.

انجاز مسار 2020 بالكامل

كشف يونس أن مسار 2020 أنجز تماماً ويفتتح قبل موعد معرض «إكسبو» بوقت كاف للاستعداد لاستقبال زوار الإمارات خلال المعرض ويستمر المسار لخدمة سكان منطقة اكسبو.

وقال إن المحطات الجديدة في مسار 2020 مزودة ببوابات ذكية مزودة بكاميرات ثلاثية الأبعاد تتعرف إلى حركة الركاب وسرعة دخولهم وخروجهم وتسمح إذا كان مستخدم البوابة مصطحباً طفلاً فتتيح له الوقت الكافي للمرور، وأوضح أن البوابات الذكية ستعمم في المستقبل على كل محطات المترو. أما بالنسبة للوحات الإرشادية الموجودة على القطار فأصبحت تفاعلية متحركة تستخدم في الإعلان عن حركة القطار ومعلومات الرحلات كما تستخدم في الإعلانات التجارية.

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نظام الهيزوب

خلال الجولة الإعلامية اطلعت ”الخليج 365” على غرفة نظام الهيزوب الذي يهدف إلى استغلال الطاقة الكهربائية المتولدة من كبح القطارات لتستخدم في تغذية الأحمال الموجودة على مرافق مترو دبي وتستخدم في الإنارة والمصاعد والتهوية، حيث يستخدم في الخط الأخضر والأحمر 7 محولات من نظام الهيزوب و8 محولات لمسار 2020.

ويوفر نظام الهيزوب 3 ملايين كلغ سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويخفض من الكلف التشغيلية 3 ملايين درهم سنوياً، و 6 ملايين و600 ألف كليو واط ساعة سنوياً.