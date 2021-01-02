شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم في الربع الرابع.. أداء أبوظبي الأفضل منذ 2007 ودبي من 2013 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر
حصدت الأسهم المحلية في الربع الرابع من عام 2020، مكاسب جيدة مع ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي على أساس ربعي بنسبة 9.6% وهو أفضل ربع رابع منذ 2013، فيما صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 11.67%، ليكون الربع الرابع 2020 أفضل ربع أخير منذ العام 2007. وفي النصف الثاني، أظهرت بيانات الأسواق ارتفاع مؤشر دبي 20.6%، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 17.7%.
وعلى الرغم من الإغلاقات الحمراء لمؤشرات سوقي أبوظبي ودبي الماليين خلال عام 2020، فإن مؤشر سوق دبي نجح في الصعود من أدنى نقطة (القاع) عند 1682.08 نقطة في 5 إبريل/نيسان الماضي بنسبة 48%، بينما صعد سوق أبوظبي من شهر مارس/آذار وهو أدنى مستوى له خلال العام المنصرم بنسبة 52%.
وعلى صعيد الإغلاقات السنوية، تراجع مؤشر دبي 9.87% إلى 2491.97 نقطة، بينما هبط مؤشر سوق أبوظبي 0.6% إلى 5045.31 نقطة، تحت وطأة ضغوط الأسهم القيادية وفي مقدمتها البنوك، بفعل المخصصات التي ضغطت على أرباحها نتيجة أزمة «كوفيد-19».
وعلى صعيد الإغلاقات للربع الرابع، حاولت بعض الأسهم تعويض جانب من خسائرها منذ بداية الجائحة، وكان من أبرز ارتفاعات الربع الأخير في سوق دبي أسهم «دبي الإسلامي» بنسبة 6.7% و«إعمار العقارية» 26.52% و«إعمار للتطوير» 15% و«إعمار مولز» 22.8% و«داماك» 41.15%.
كما ارتفعت أسهم «دبي للاستثمار» 26% و«سوق دبي المالي» 10.9% و«شعاع كابيتال» 3.18% و«العربية للطيران» 14.28% و«أرامكس» 2.3%.
وفي سوق أبوظبي ارتفعت أسهم «أبوظبي الأول» 14.77% و«أبوظبي الإسلامي» 9.56% و«أبوظبي التجاري» 9.73%، و«الدار العقارية» 56.72%، و«اتصالات» 1.44% و«العالمية القابضة» 7.64% و«أدنوك للتوزيع» 6.53% و«طاقة» 4.35%.
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