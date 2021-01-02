شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام موظفي أبوظبي بمسحة الأنف كل 14 يوماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:

محمد علاء

أصدر علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي في إمارة أبوظبي التعميم رقم 16 لسنة 2020 بشأن فحص كوفید -19 لموظفي الجهات والشركات الحكومية تضمن ضرورة إلزام الموظفين الموجودين في مقار العمل، بإجراء فحص مسحة الأنف PCR كل 14 يوماً دون تحمّل الحكومة مصاريف إجراء الفحص، ويستثنى الموظفون الحاصلون على لقاح کوفید -19، والاشتراط في كل التعاقدات مع شركات التعهيد والخدمات - القائمة حاليا والجديدة - بحصول موظفيهم الموجودين أو الذين سيكونون في مقار العمل على لقاح كوفيد -19، ويعمل بالتعميم من تاريخ 10 يناير 2021، مع سريان التعاميم والإرشادات الأخرى الصادرة في هذا الشأن، بما لا يتعارض مع التعميم.

وكانت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي أصدرت التعميم رقم 16 لسنة 2020 بشأن المخالفات والجزاءات التأديبية للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس «كوفيد-19» إلى الجهات الحكومية في الإمارة، تضمن القواعد الإرشادية للعمل والتواجد في مقار الجهات الحكومية، كما تضمن جدول المخالفات والجزاءات التأديبية للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومن بينها: إنذار الموظف إذا صافح الآخرين في مقر العمل في المرة الأولى، وحسم راتب يوم في المرة الثانية، وثلاثة أيام في الثالثة، وإذا حضر لمقر العمل في ظل وجود اشتباه في الإصابة بكوفيد ـ 19 أو في حال وجود عارض من أعراضه يحسم راتب خمسة أيام في المرة الأولى، و 10 أيام في الثانية، وخمسة عشر يوماً في الثالثة، وخمسة عشر يوماً إذا دخل إلى مقر العمل مع علمه بنتيجة فحص إيجابية.

وتضمن جدول المخالفات والجزاءات التأديبية، 4 مخالفات ينذر المخالف فيها في المرة الأولى، وحسم راتب يوم في الثانية، وثلاثة أيام في الثالثة، وهي التجمع بدون تحقيق التباعد، وعدم ارتداء الكمامة عند دخول مقر العمل أو عدم ارتدائها في الأماكن العامة، وعدم إجراء فحص كوفيد 19 كل شهر. كما تضمن الجدول لفت نظر في المرة الأولى، وإنذاراً كتابياً في المرة الثانية، وخصم راتب يوم لثلاث مخالفات؛ هي: عدم استخدام أكواب الشراب الورقية ذات الاستخدام الواحد أو الشخصية، وعدم الالتزام بالملصقات الأرضية لبيان مسافة الأمان، وعدم الالتزام بقياس درجة الحرارة عند دخول لمقر العمل.