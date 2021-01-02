شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الإمارات للمواي تاي للمحترفين فبراير المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، أنه سيتم الإعلان قريباً عن أجندة الموسم الجديد لعام 2021 ومن المقرر استئناف النشاط في فبراير المقبل من خلال بطولة الإمارات للمواي تاي للمحترفين، وفقاً لكافة الإجراءات الصحية والوقائية المعتمدة.

وأشاد بالجهود التي قامت بها مختلف قطاعات الدولة على مدار العام 2020 في مواجهة تحديات «كوفيد 19» الأمر الذي ساهم في تحقيق الإنجازات والنجاحات المتواصلة، مشيراً إلى أن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج حقق العديد من الإنجازات وكان آخرها تتويج لاعب منتخبنا الوطني إلياس حبيب علي بحزام «بطولة الواكو» بعد مواجهة قوية جمعته مع البطل الإيرلندي داميان داركر مسكاً للبطولة التي أقيمت بدون جمهور تطبيقاً للبرتوكول الصحي وذلك بحضور روي بيكر رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج الذي شارك في التتويج.

من جانبه عبر طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد عن سعادته بالإنجازات التي حققها الاتحاد في عام 2020 بالرغم من جميع التحديات التي واجهت قطاع الرياضة، مشيراً إلى تنظيم العديد من البطولات على مستوى الهواة والمحترفين، بالإضافة لتنظيم عدد من دورات التحكيم الإلكترونية عن بعد، لضمان الارتقاء بمستوى التحكيم على مستوى الدولة والمنطقة.

وأشار إلى أن عام 2021 الحالي سيكون عام الإنجازات وتنظيم المزيد من البطولات بهدف تحقيق أهداف وخطط الاتحاد وأجندته الموضوعة بكل تميز.