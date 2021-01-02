إيران تنفذ حكم الإعدام بحق 3 سجناء من الطائفة السنية

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آخر تحديث: 2 - يناير - 2021 1:20 مساءً
ارتفاع أحكام الإعدام في إيران
كشفت منظمات حقوقية، السبت ، أن السلطات الإيرانية،نفذت حكم الإعدام، بحق ثلاثة سجناء من الطائفة البلوشية السنية، بتهمة الانتماء إلى مجموعة معارضة تصنفها طهران باعتبارها ”منظمة إرهابية“.
وقالت منظمة ”هرانا“ الحقوقية الإيرانية إن ”السلطات أعدمت الخميس الماضي بطريقة مفاجئة السجناء الثلاثة، حميد راست بالا، وكبير سعادت جهاني، ومحمد علي آرايش، وحرمت أهلهم من الزيارة الأخيرة“.
وأضافت المنظمة أن ”السلطات قامت بنقل المعتقلين الثلاثة يوم الأربعاء الماضي، من سجن وكيل آباد بمدينة مشهد حيث كانوا يحتجزون، إلى مكان مجهول بهدف تنفيذ الإعدام“.
وتابعت المنظمة الحقوقية: ”لم يتمكن الثلاثة في فترة اعتقالهم من الاتصال بمحام، وحُرموا من فرصة الدفاع عن أنفسهم بشكل عادل أمام المحكمة“.
وتم اعتقال الثلاثة عام 2015، وحُكم عليهم بالإعدام العام الماضي، من قبل محكمة الثورة في مشهد بتهمة ”الانضمام إلى جماعة أنصار الفرقان السلفية“.
وتأسست جماعة ”أنصار الفرقان“ عام 2013، نتيجة اندماج بين حركة ”أنصار إيران“ و“حزب الفرقان“، التي صنفتها إيران ضمن الجماعات ”الإرهابية“.
وينحدر معظم أعضاء ”أنصار الفرقان“ من أقلية البلّوش السنية، وفي عام 2015، قُتل هشام عزيزي زعيم الجماعة في عملية للقوات الإيرانية جنوب محافظة سيستان وبلوتشستان.
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