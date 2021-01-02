الخارجية الإيرانية: لا رسائل متبادلة مع بايدن

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 يناير 2021 02:02 مساءً - منذ 49 دقيقة

نفت وزارة الخارجية الإيرانية ، اليوم السبت، وجود أي تبادل للرسائل الدبلوماسية مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن .

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، لا يتبادل أي رسائل مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وتأمل حكومة الرئيس حسن روحاني بعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي بعد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، حيث كان نائبا للرئيس أوباما الذي وقع الاتفاق مع إيران.

وقال سعيد خطيب زادة في مقابلة مع وكالة أنباء فارس نيوز: ”على الإطلاق لم تصل أو تذهب أي رسالة بين محمد جواد ظريف والأمريكي جو بايدن.. توقيع بايدن ليس معيارا لرفع العقوبات الأمريكية عن إيران، بل نحن بحاجة لرؤية تأثير التوقيع“.

وأضاف زادة: ”يجب أن تكسب واشنطن ثقتنا، ليس على الورق، ولكن يجب على الولايات المتحدة أن تظهر عمليا أنها تفي بالتزاماتها.. هذه آخر فرصة لإنقاذ الاتفاق النووي“.

وتابع: ”يمكن لبايدن إعادة جميع أوامر ترامب التنفيذية في أول يوم له في المنصب، ولكن حتى هذا التوقيع ليس معيارا لنا، لأن الولايات المتحدة أظهرت أنها غير جديرة بالثقة. نحتاج أن نرى تأثير ذلك التوقيع“.