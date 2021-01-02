عمرو موسى يكشف عن حالته الصحية بعد إصابته بكورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 يناير 2021 02:02 مساءً - منذ ساعة واحدة

أصيب الأمين العام الأسبق لجامعة الدولة العربية عمرو موسى بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، حسب ما أعلن الإعلام المصري مساء الجمعة.

وقال موسى إنه عزل نفسه في منزله، بعد اكتشاف إصابته بالفيروس (..) مضيفًا أن حالته الصحية مستقرة، ولم يتم نقله إلى المستشفى، وأن هناك عددا من الأطباء يتابعون حالته، وعلى اتصال دائم به ويستجيب لنصائحهم.

وأضاف : “حالتي الحمد لله مطمئنة، ولا تستدعي حتى الآن الدخول للمستشفى، كما أدعو المواطنين للحذر واتباع الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون، لأن الفيروس ينتشر بسرعة كبيرة”.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية ، قد أعلنت مساء الجمعة تسجيل 1409 إصابات جديدة بفيروس كورونا و56 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هذه الحصيلة اليومية ترفع إجمالي عدد الإصابات إلى 139 ألفاً و471 إصابة، كما ترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7687 وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن خروج 721 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 112826.