مجلس المستشارين يعد مخطط عمل حول مراحل إدماج اللغة الأمازيغية

أعلن مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان، أن مكتبه تداول أخيرا في مشروع مخطط عمل حول كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية في أشغال الجلسات العمومية للمجلس وأجهزته.

وأكد المجلس في نشرة داخلية عدد رقم 611، أن أعضاء مكتب المجلس تداولوا في المشروع طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 16.26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وأضاف المجلس أنه تقرر عرض مشروع مخطط العمل على رؤساء الفرق والمجموعة من أجل إبداء الرأي في أجل أقصاه الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري.

وأفاد بأنه سيتم عرض الموضوع ضمن جدول أعمال لجنة التنسيق البرلماني مع مجلس النواب، على أن يتم التنسيق مع مصالح المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من أجل تحيين مذكرة التفاهم التي تربطه بالمجلس في هذا الشأن.

يذكر أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، يعرف تعثرا كبيرا ولم تحرز فيه البلاد التقدم المطلوب بعد مرور حوالي 10 سنوات على دسترة الأمازيغية.