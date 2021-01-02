منها “الإرهاب والكباب” و”الجماعة” “والهلفوت”.. وفاة وحيد حامد مؤلف أشهر الأفلام والمسلسلات العربية

توفي، اليوم السبت، الكاتب والسيناريست المصري وحيد حامد، عن عمر يناهز 76 عاما إثر تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأعلن خبر وفاة الكاتب الكبير ابنه المخرج مروان حامد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. وكان آخر ظهور للراحل خلال تكريمه الشهر الماضي ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.

ويعد وحيد حامد وهو من مواليد شهر يوليوز 1944 بمحافظة الشرقية، من أكبر كتاب الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية خلال العقود الأربعة الماضية في المنطقة العربية.

ومن أشهر أفلامه “طائر الليل الحزين”، و”آخر الرجال المحترمين”، و”التخشيبة”، و”البريء”، و”أنا وأنت وساعات السفر”، و”الدنيا على جناح يمامة”، و”الراقصة والسياسي”، و”المساطيل”، و”اضحك الصورة تطلع حلوة”، و”سوق المتعة”، و”معالي الوزير”، و”دم الغزال”، و”احكي يا شهرزاد”.

وتعاون حامد مع أبرز نجوم السينما المصرية في أكثر من جيل، وعلى رأسهم فنانون أمثال سعاد حسني في فيلم “غريب في بيتي”، وميرفت أمين في فيلم “الدنيا على جناح يمامة” ومديحة كامل في فيلم “ملف في الآداب”.

وشكل ثنائيا سينمائيا مع عادل إمام استطاع من خلاله إبراز الوجه الآخر للممثل المشهور بأدواره الكوميدية، ومن هذه الأفلام “الهلفوت”، و”الإنسان يعيش مرة واحدة”، و”الغول”، و”اللعب مع الكبار”، و”الإرهاب والكباب”، و”المنسي”، و”طيور الظلام”، و”النوم في العسل”.

وقدم على مدى مشواره العديد من المسلسلات التلفزيونية، منها “أحلام الفتى الطائر”، و”البشاير”، و”سفر الأحلام”، و”العائلة”، و”الدم والنار”، و”أوان الورد”، و”بدون ذكر أسماء”، و”الجماعة”.

كما كتب عددا قليلا من المسرحيات، منها “كباريه” من إخراج جلال الشرقاوي، و”جحا يحكم المدينة” بطولة سمير غانم وإسعاد يونس.