تعقّد مفاوضات تجديد راموس مع ريال مدريد

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن "ريال مدريد يعاني من خسائر بسبب فيروس كورونا وصلت إلى 300 مليون يورو، وهذه الأزمة تؤثر على العقود الجديدة".

وأشارت إلى أن "موقف راموس يشبه كريستيانو رونالدو الذي رحل عن الفريق إلى يوفنتوس في صيف 2018 وهو نجم الفريق".



وشددت الصحيفة على أن "عرض ريال مدريد التجديد لموسم واحد، والمواقف حتى الآن متباعدة، خاصة أن النادي الملكي يرغب في ضم دافيد ألابا من بايرن ميونخ في الصيف".

وينتهي عقده مع ريال مدريد في الصيف المقبل، ويمكنه الاتفاق مع أي فريق الآن للانتقال إليه بنهاية الموسم في صفقة انتقال حر.