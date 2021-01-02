دولة آسيوية تُلغي عقوبة الإعدام

وقع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، على قانون حول إبرام البروتوكول الاختياري الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة حول الحقوق المدنية والسياسية، الهادفة إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
وذكر المكتب الصحفي لرئيس الدولة، أن "كازاخستان وقعت على هذا البروتوكول في أيلول 2020".
ووفقا لهذه الوثيقة الدولية، تتعهد الدول الموقعة عليها، بالالتزامات التالية: عدم استخدام عقوبة الإعدام واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإلغائها في إطار ولايتها القضائية.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الكازاخستاني مختار تلوبيردي، وهو يعرض البروتوكول على أعضاء البرلمان، إن الاستثناء الوحيد المسموح به، هو فترة الحرب، بشرط وجود نص رسمي يشرع ذلك. ووفقا له، فإن كازاخستان تعتزم استخدام هذا الشرط.
في الوقت الراهن، هناك تجميد لتطبيق عقوبة الإعدام في الجمهورية، تم فرضه في 17 كانون الأول عام 2003.
ووفقا لهذه الوثيقة الدولية، تتعهد الدول الموقعة عليها، بالالتزامات التالية: عدم استخدام عقوبة الإعدام واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإلغائها في إطار ولايتها القضائية.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الكازاخستاني مختار تلوبيردي، وهو يعرض البروتوكول على أعضاء البرلمان، إن الاستثناء الوحيد المسموح به، هو فترة الحرب، بشرط وجود نص رسمي يشرع ذلك. ووفقا له، فإن كازاخستان تعتزم استخدام هذا الشرط.
في الوقت الراهن، هناك تجميد لتطبيق عقوبة الإعدام في الجمهورية، تم فرضه في 17 كانون الأول عام 2003.
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