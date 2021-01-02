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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا ترصد 80 عملية إطلاق صواريخ بالستية في2020 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
رصدت القوات الفضائية الروسية أكثر من 80 عملية إطلاق للصواريخ الباليستية والفضائية في عام 2020.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان نقل موقع "آر تي" مقتطفات منه اليوم السبت إنه "في إطار تنفيذ المهام القتالية في عام 2020، تمكنت منظومات الإنذار بالهجمات الصاروخية، وكذلك منظومات مراقبة المجال الفضائي وأنظمة الدفاع المضاد للصواريخ، من رصد أكثر من 80 عملية إطلاق صاروخية وفضائية باليستية أجنبية ومحلية".
في وقت سابق، أفادت التقارير بأن الجيش الروسي تعقب ورصد في عام 2019، أكثر من 70 عملية إطلاق صاروخية في مختلف أنحاء العالم.
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