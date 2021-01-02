شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لبنان.. 2858 إصابة بكورونا و11 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان امس تسجيل 2385 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرفع إجمالي المصابين إلى 183888.



وقالت الوزارة في بيان صحفي امس، إنها سجلت 11 حالة وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 1466.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في 15 مارس(أذار) 2020 التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى نهاية مارس(أذار) المقبل.

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