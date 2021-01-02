شكرا لقرائتكم خبر عن خلف وناعم يستقيلان من تدريب الطلبة العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي

قدّم أحمد خلف استقالته من تدريب فريق الطلبة العراقي، بعد الخسارة التي تعرض لها فريقه أمام الكرخ مساء الجمعة بهدف مقابل هدفين.

وقال خلف: قررت الاستقالة من مهمتي مع الطلبة قبل مباراة الكرخ، وأبلغت الإدارة واللاعبين؛ بسبب معاناة اللاعبين من الأزمة المالية التي تعصف بالنادي والتي أثرت سلباً في الجميع، وتمنى خلف لفريق الطلبة التخلص من هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن حتى يحافظ على الصورة الجيدة التي قدّمها الفريق هذا الموسم.

كما قدّم عبد الكريم ناعم مدرب حراس مرمى فريق الطلبة استقالته من مهمته مع الفريق.

وقال ناعم في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، قررت الاستقالة بعد أن تمكنت من تقديم حارس مرمى جيد للفريق سيكون له الكثير من النجاح في المستقبل.

ويذكر أن الطاقم التدريبي لفريق الطلبة كان يتألف من أحمد خلف مدرباً وفريد مجيد وإبراهيم عبد نادر «مساعدين» وعبد الكريم ناعم مدرباً لحراس المرمى.