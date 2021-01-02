شكرا لقرائتكم خبر عن «قضاء أبوظبي» تعتمد الوثائق بالمصادقة الرقمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:

”الخليج 365”

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، مشروع المصادقة الرقمية، الذي يتيح اعتماد الوثائق الصادرة عن أنظمة الدائرة بطريقة رقمية متكاملة ومتوائمة مع منظومة الهوية الرقمية UAE PASS للمصادقة على الوثائق، ليبدأ تطبيقها على معاملات الكاتب العدل والتوثيق، في إطار استكمال خطة التحول الرقمي تماشياً مع التوجهات الحكومية لمواكبة التطور التكنولوجي باستخدام أحدث التقنيات وأعلى معايير أمن المعلومات.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل الدائرة، أن اعتماد المصادقة الرقمية لوثائق دائرة القضاء، خطوة متقدمة تدعم رؤية الدائرة بتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة.

وقال إن إطلاق هذا المشروع الحيوي يأتي ضمن الجهود المتواصلة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي، وتعزيز تنافسيتها عالمياً، ومن هذا المنطلق تحرص الدائرة على أن تكون من أوائل الجهات السباقة لتنفيذ المشروعات التقنية بجهود كوادرها الوطنية، بما يسهم في تحقيق سهولة الوصول الشامل للخدمات وإنجاز المعاملات عن بُعد بخطوات ميسرة.

ويتيح اعتماد المصادقة الرقمية لمعاملات الكاتب العدل والتوثيق، الاستغناء نهائياً عن التوقيع اليدوي والملصقات والأختام ذات الطريقة التقليدية لاعتماد الوثائق، مع تسلم المتعامل للوثيقة رقمياً وعدم الحاجة إلى إرسالها عبر شركات توصيل، بما يضمن اختصار الوقت والجهد، فضلا عن توفير الكلف المرتبطة بالمعاملات الورقية وعملية التوصيل.

وتوفر المصادقة الرقمية عدداً من جوانب الحماية، تتمثل في الربط مع الهوية الرقمية التي تمكن من الوصول إلى جميع الخدمات الحكومية الإلكترونية بتطبيق UAE Pass وبأعلى معايير الأمان، في حين تشتمل المعرفات لضمان التحقق، نص العملية والذي يختلف من وثيقة لأخرى، ووجــود علامـــة مرئية تمثل ختم دائرة القضاء واسم وتوقيع الموظف المختص، والترميز المؤسسي يكون رقمياً، وترميز الشهـــادة الشخصيــــة الخـاصــة بالمـوظف، ورمز QR للوصول لخدمة التحقق من حالة معاملة الكاتب العدل، وآخر للتحقق من صحة الوثيقة، ورمز باركود لرقم المعاملة.

كما يمكن التحقق من المصادقة الرقمية عبر البوابة الإلكترونية لدائرة القضاء www.adjd.gov.ae بإتاحة خيارين، أولهما خدمة التحقق من صحة المصادقة، بإدخال الرقم الموجود على المعاملة مع إرفاقها، وثانيهما استعراض أصل المعاملة باستخدام رقم المصادقة الرقمية.