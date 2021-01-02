شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكشف عن أبرز المعلومات والحقائق حول لقاح «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة : ”الخليج 365”

قدمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع معلومات وحقائق عن لقاح فيروس «سارس- كوفيد-2»، مؤكدة أن اللقاحات عموماً تحمي الأطفال والبالغين من الإصابة بالفيروسات، بينما يوفر لقاح «كوفيد - 19» مناعة ضد فيروس «كورونا».

أجسام مضادة

وأكدت الوزاة أن الحصول على لقاح «كوفيد-19» يمنح مناعة مكتسبة في صورة أجسام مضادة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما يوفر الحماية للأشخاص المحيطين، لاسيما الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالمرض ومضاعفاته

وأثبتت الدراسات الحالية أنه لا يمكن الإصابة بالفيروس لدى أخذ اللقاح، مشيرة إلى أنه «لضمان مناعة فعالة لابد من الحصول على جرعتين، على أن تكون الفترة بينهما من 21 إلى 28 يوماً، حيث لم يتم تحديد حتى الآن مدة الحماية التي يوفرها اللقاح». ولفتت الوزارة إلى أنه نظراً إلى أن «اللقاح جديد فلا تتوفر المعلومات الكافية حتى الآن حول ما إذا كان التطعيم سيمنح الإنسان مناعة دائمة أم سيكرر سنوياً».

وحول الآثار الجانبة للقاح، أوضحت وزارة الصحة أنه «قد تحدث بعض الآثار الجانبية الشائعة مثل: الألم في موقع الحقن، الحمى، والصداع، الشعور بالتعب، وآلام العضلات، والخمول»، مؤكدة أنه «عادة ما تزول العوارض الخفيفة دون الحاجة إلى علاج، ولكن يمكنك التوجه إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى أو التواصل مع مركز إتصال الجهة الصحية».

فئات لا يفضل حصولها على اللقاح

وأذكرت الوزارة أن تطعيم «كوفيد-19» يعد اختيارياً، بينما تحصل عليه الفئة العمرية من 18 عاماً إلى ما فوق، ولكن توجد فئات يجب أن تبتعد عن أخذ اللقاح، وتتمثل بمن لديهم حساسية شديدة من اللقاحات سابقاً أو المواد الأخرى والنساء الحوامل والمرضعات والنساء اللواتي يخططن للحمل في الثلاث شهور القادمة، بالإضافة إلى أصحاب تاريخ مرضى لإصابة شديدة بمرض «الكوفيد- 19».

الإجراءات الاحترازية ضرورية

وشددت الوزارة على أن أخذ اللقاح لا يعني الاستغناء عن الإجراءات الاحترازية، إذ لا يتم إعفاء الذين أخذوا اللقاح من الإجراءات المتعلقة بالحجر المنزلي أو المؤسسي وعليهم الالتزام حسب التعليمات الصادرة من الجهات المعنية، موضحة أنه يجب إجراء فحوصات «كوفيد- 19» عندما يتطلب الأمر من قبل الجهات المعنية، كما لا يتم إعفاء هؤلاء الأشخاص من إجراء فحوصات كوفيد- 19 لغرض السفر.

أما بعد أخذ التطيعيم فإنه لا توجد قيود لممارسة الحياة الطبيعية مع الأخذ في الاعتبار اتباع كافة التدابير الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس «سارس- كوفيد-2».

فوائد التطعيم

ويندرج لقاح «كوفيد-19» ضمن التطعيمات المتعارف أن لها فوائد بشكل عام، فهي تحمي الأطفال والبالغين من الإصابة ببعض الأمراض المعدية ومضاعفاتها الخطيرة، وبالتالي تؤدي إلى مجتمع معافى خالٍ من هذه الأمراض المعدية والأوبئة كما تطور النظام الصحي وجودة حياة أفراد المجتمع بحماية الأفراد والمجتمعات. وتعتبر التطعيمات من أفضل التدخلات الطبية وأنجحها، وتحقق مؤشرات البرامج الوطنية الوقائية لاستئصال الأمراض والتخلص منها حيث يمكن توقيها بالتطعيمات استناداً إلى الاستراتيجيات العالمية.

يشار إلى أنه يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول لقاح «كوفيد-19» من وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالاتصال على الرقم 80011111 أو من مركز قيادة عمليات دائرة الصحة أبوظبي عبر الرقم 8001717 أو بالتواصل مع هيئة الصحة دبي بالاتصال هاتفياً على 800342.