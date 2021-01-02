شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية أدبية في أوروجواي تنتقد قرار إيقاف كافاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقدت أكاديمية الآداب في أوروجواي الليلة الماضية قرار الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والقاضي بإيقاف إدينسون كافاني مهاجم منتخب أوروجواي ونادي مانشستر يونايتد، ووصفت القرار الذي اتخذ بسبب إساءة عنصرية مزعومة بأنه ينم عن جهل الكرة الإنجليزية بالكثير من المعلومات اللغوية والثقافية.

واستخدم مهاجم أوروجواي البالغ 33 عاماً كلمة تعني «زنجي» في تعليق على إنستجرام بعد الفوز 3-2 على ساوثامبتون في 29 نوفمبر/تشرين الثاني قبل أن يعتذر عن الواقعة ويحذف ما كتبه.

وقال كافاني بعد ذلك إن الكلمة كانت تعبيراً عن المودة تجاه صديق.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان الخميس الماضي: إن «التعليق الذي ظهر على حساب مهاجم مانشستر يونايتد كان مهيناً ومسيئاً وغير لائق ويضر بسمعة اللعبة ويخالف لوائح الاتحاد الإنجليزي» ومن ثم فرض على اللاعب أيضاً غرامة بقيمة 100 ألف جنيه استرليني (136590 دولاراً) إلى جانب الخضوع لبرنامج تثقيفي.

وقالت الأكاديمية التي تعنى بحماية ودعم اللغة الإسبانية المستخدمة في أوروجواي إنها «ترفض العقوبة جملة وتفصيلاً». الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتخذ قراراً ظالماً للغاية بحق الرياضي القادم من أوروجواي كشف عن جهله وخطئه في الحكم على الوظائف اللغوية وبصفة خاصة في اللغة الإسبانية دون الانتباه لكل تعقيداتها وظلالها.

وأضافت الأكاديمية أن السياق، الذي استخدمت فيه الكلمة وخاصة أنها جاءت في صيغة التصغير، يعني بالتأكيد أنها تشير فقط إلى المودة.

وقرر كافاني عدم الطعن على الاتهام احتراماً للاتحاد الإنجليزي ومكافحة العنصرية في كرة القدم واعتذر بناء على ذلك.

وقال كافاني عبر إنستجرام: لا أريد الخوض طويلاً في هذا الموقف غير المريح، أود إبلاغكم أنني قبلت العقوبة.. رغم أنني لا أتفق مع وجهة النظر.