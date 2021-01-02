شكرا لقرائتكم خبر عن «رايد إكستريم» يشارك «سامسونج» في رالي داكار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف فريق البحرين «رايد إكستريم» عن شراكة جديدة مع شركة «سامسونج» قبيل مشاركته الأولى في رالي داكار، الذي يعدّ أحد أصعب سباقات السيارات في العالم.

وتعدّ شركة سامسونج براند ميموري شريكاً رسمياً لكل من فريق البحرين رايد إكستريم وسائقه الإسباني ناني روما، الفائز مرتين في رالي داكار، الذي يشارك في تشكيلة الفريق إلى جانب الفرنسي سيباستيان لوب، بطل العالم للرالي تسع مرات.

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