شكرا لقرائتكم خبر عن لا يفرقون عن داعش ..كيف وصف الراحل وحيد حامد السلفيين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الكاتب الكبير وحيد حامد، في العديد من الأعمال التى قدمها أو الندوات أو الحوارات التليفزونية والصحفية ، العديد من الانتقادات لتيارات الاسلام السياسى ، سواء جماعة الإخوان أو السلفيين ، مؤكدا أن السلفيون أخطر على مصر من الإخوان، فلن ننسى التاريخ عندما قالوا إنهم سيهدمون التماثيل لأنها (أصنام)، ولن ننسى أنهم قالوا ألا يقف الناس عند تحية العلم ، مضيفا مين كان في رابعة مع الإخوان؟ السلفيين".

وقال وحيد حامد ، فى حوار تلفزيونى فى عام 2015 ، إن مصر كانت أول من ينشر وسطية الإسلام، لكن محاربة دور الأزهر الشريف أدى لتراجع نشر الأفكار الوسطية الصحيحة، مشيرا إلى أن السلفيين لا يختلفون عن داعش، جماعة الإخوان والسلفيين هم أصل البلاء لأنهم مارسوا كل الشرور وحرموا بعض الأشياء على الناس.

ورحل اليوم السبت ، الكاتب الكبير وحيد حامد ، عن عمر ناهز 77 عاما ، بعد صراع مع المرض ، بعد رحلة متنوعة بدأت فى القاهرة منذ العام 1963قادما من محافظة الشرقية ، التى ولد فيها يوليو 1944 فى مركز منيا القمح ، لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.