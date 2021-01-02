شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة التركية: أردوغان يستخدم كرسى الرئاسة بشكل خاطئ يسبب انقسام الأمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى الاعتذار لكافة النساء المحجبات، بعد استخدامه ورقة النساء في الخلاف بينهما، وزعمه أنه (كليتشدار) يستخدم المحجبات كعارضات أزياء خلال مؤتمراته الجماهيرية.

ونقلت الصحف التركية عن زعيم المعارضة ورده على تصريحات أردوغان قائلًا :"لا يمكنك إهانة المرأة أكثر من ذلك، ماذا تقصد بعارضة أزياء؟ أنتظر أن يعتذر أردوغان بشكل واضح وصريح لكافة النساء المحجبات".

وشدد كليتشدار على أن الإنسان يحزن مما يحدث، ومن الاستخدام الخاطئ لأردوغان للكرسي الذي يجلس عليه، مشيرًا إلى أنه على أردوغان منح الكرسي الذي يجلس عليه حقه، وأنه إن كانت المحجبة من حزبه فلا بأس في ذلك، ولكن عندما تكون من حزب آخر، فإنها تصبح (عارضة أزياء)".

وأردف كليتشدار أنه يجب أن يعتذر الرئيس التركي لكافة النساء المحجبات قائلا:"بأي منطق وأي لغة تقول ذلك؟ ألا يكفيك أنك تسببت في انقسام وشجار بين أفراد الأمة؟ فلتصمت قليلًا، ولتتوقف عن إهانة المواطنين. كل من يقف بجانبك إنسان جيد ومن يقف ضدك عدو، ولكن أي عدو؟ فنحن نعيش معًا تحت لواء الدولة عينها. فلتدع الناس يبتسمون في اليوم الأول من عام 2021، ليعطيك الله العقل، فأنا أشعر حقًا بالأسف".

كان أردوغان هاجم زعيم المعارضة، كمال كيلتشدار أوغلو، عقب أدائه صلاة الجمعه بمسجد آيا صوفيا في إسطنبول، قائلاً كما ترونه في بعض الأماكن للحصول على الأصوات، يقوم بإحضار عدد من المحجبات بجانبه مثل عارضات الأزياء. لم يعد بإمكانه أن يخدع أحدًا. هذه الأشياء ولت.