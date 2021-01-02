أسعار الذهب في مصر تواصل الصعود.. والجرام يرتفع 4 جنيهات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-دينا خالد:

صعدت أسعار الذهب في مصر 4 جنيهات خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 827 جنيهًا مقابل 823 جنيهًا أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 709 جنيهات، وجرام الذهب عيار 24 إلى 945 جنيهًا، والجنيه الذهب 6616 جنيهًا.

وعالميًا أنهت أسعار الذهب أولى جلسات التداول في العام الجديد، أمس مرتفعة.

وصعد الذهب بقيمة طفيفة إلى 1898.6 دولار للأوقية بنسبة ارتفاع 0.02% مقارنة ببداية الجلسة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.