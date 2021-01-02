وفاة ممرض بمستشفى سرس الليان في المنوفية متأثرًا بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

سادت حالة من الحزن بين الفرق الطبية في مستشفى سرس الليان العام بمحافظة المنوفية، صباح اليوم السبت، عقب وفاة الممرض هاني الأطرش، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بمستشفى العزل في الباجور.

وكشف مصدر طبي بمديرية الصحة بالمنوفية، أنه عقب ثبوت إصابة "الأطرش" وتدهور حالته الصحية، جرى نقله إلى العناية المركزة بمستشفى العزل بالباجور، إلا أن حالته ساءت ولم تتحسن، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

في ذات السياق، نشرت صفحة "أطباء سرس الليان" بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيان نعي للفقيد جاء فيه: "تنعى إدارة مستشفى سرس الليان وجميع العاملين بها الزميل الخلوق المحترم الأستاذ هاني الأطرش من هيئة تمريض مستشفى سرس الليان، والذي رحل عنا صباح اليوم متاثرًا بفيروس كورونا، أثناء القيام بواجبه في الخطوط الأولى من مواجهة الفيروس اللعين.. غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وان اليه راجعون".