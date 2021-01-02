محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:
أعلنت مديرية الصحة بالغربية، اليوم السبت، وفاة حالتين "رجل وسيدة"، مصابين بفيروس كورونا داخل عزل مستشفى زفتى العام، نتيجة تدهور حالتهم الصحية.
وقال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه جرى تشكيل لجنة عاجلة لفحص مستشفى زفتى العام والوقوف على الوضع الصحي به.
وأشار وكيل الوزارة، إلى أن غرف العناية المركزة بالمستشفى بها 13 حالة من مصابي كورونا، 6 منها على جهاز التنفس الصناعي.
وأضاف حميدة، أن المستشفى به ١٣ أسطوانة أوكسجين من الحجم الكبير "احتياطي" للشبكة الموجودة بالمستشفى حال تأخر سيارة ضخ الأوكسجين، وأن شبكة الأوكسجين بمستشفى زفتى العام جديدة وحالتها فوق الممتازة.. على حد قوله.
كان عدد من رواد التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو التقطته ابنة إحدى المريضات من داخل مستشفى زفتى، اتهمت فيه الإدارة بالإهمال، وإغلاق محبس الأكسجين عن المرضى ما أدى إلى حدوث حالات وفاة.. بحسب ما جاء في الفيديو.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فيديو نقص الأوكسجين.. صحة الغربية: لجنة لمعاينة مستشفى زفتى العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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