وزير النقل يتابع أعمال تطوير وصيانة الطريق الدائري ونقل المرافق المتعارضة -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، يرافقه قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، للمرة الثانية خلال أسبوع، أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم، والذي يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير الطريق الدائري.

بدأت الجولة بتفقد المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية، بطول 12 كم؛ حيث تم متابعة أعمال نقل المرافق وأعمال تطوير وتوسعة الطريق، ليصبح 7 حارات لكل اتجاه بدلًا من 4 حارات، وكذلك أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم، ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلًا من 4 حارات، وحيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالًا وجنوبًا إلى جانب الكوبري الحالي، وكذلك تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد؛ حيث تتم أعمال توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد.

وتفقد الوزير أعمال نقل المرافق وأعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من محور 26 يوليو إلى تقاطع إسكندرية الزراعي، بطول 15 كم، وكذلك المسافة من طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي حتى نفق سعد الدين الشاذلي.

وتابع وزير النقل معدلات التنفيذ؛ حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلي، وجار إنشاء طريق داعم في المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى المرج بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه، كما تتم أعمال توسعة جميع الكباري والأنفاق بتلك المسافة.

وأكد الوزير ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل والاستغلال الأمثل للمساحات الموجودة أسفل الكباري والاهتمام بأعمال النيوجرسي.

ويجري العمل في رفع كفاءة وتطوير منظومة الإنارة باستخدام أعمدة الهاي ماست؛ حيث تم البدء في المسافات من السلام إلى المرج، ومن الأوتوستراد.

وأكد الوزير التنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكباري وكل الوزارات والمحافظات المعنية لنقل كافة المرافق ومعترضات التطوير لسرعة الإنجاز، مشيرًا إلى أن التحدي الرئيسي في تنفيذ هذا المشروع يكمن في وجود هذه العوائق المتعددة التي يعمل الجميع على سرعة الانتهاء منها.

وأشار وزير النقل إلى ضرورة بدء أعمال التطوير في أية منطقة تتم إزالة المعوقات ونقل المرافق بها على الفور، بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية في القطاعات الأخرى، مشيرًا إلى تنفيذ أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة ومراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ كل الأعمال، ليكون الطريق الدائري عند الانتهاء من تطويره بمواصفات عالمية.