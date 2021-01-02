تغطية الطعام وعدم المشي بدون حذاء.. 4 نصائح لحماية طفلك من الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: قدمت وزارة الصحة والسكان روشتة للمواطنين لحماية أطفالهم من الأمراض المختلفة. وحددت الصحة في منشور توعوي لها عبر صفحتها على موقع فيسبوك، السبت، ضرورة الالتزام بالتعليمات التالية: 1- غسل اليدين قبل الأكل وبعده، وبعد اللعب او استخدام الحمام. 2- غسل الفاكهة والخضروات جيدا قبل تناولها. 3- التأكد من تغطية الطعام حتى لا تلوثه الحشرات. 4- عدم المشي على الأرض بدون ارتداء حذاء لتجنب الإصابة بالطفيليات.

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