روحاني يُعلن عن طابع تذكاري خاص بفليق القدس قاسم سليماني

أعلن حسن روحاني، الرئيس الإيراني، عن طابع تذكاري خاص بالقائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولي لاغتياله.

كما قد جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم، برئاسة روحاني. وفقاً لـ سبوتنيك.

كما وقد نشرت ارنا العربية التابعة لإيران تغريدة يظهر فيها روحاني وهو يزيح الستار عن الطابع التذكاري.

وكان روحاني، قد قال الأربعاء

الماضي، إن "واشنطن انتقمت من سليماني بعد أن أفشل مخططاتها في المنطقة".

وأضاف أن "اغتيال سليماني، جريمة وحشية يقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته بومبيو وراءها، وهما المسؤولان عن هذه الجريمة إضافة الى أطراف أخرى".

وأكد أن "اغتيال سليماني جاء انتقاما من إيران وشعوب المنطقة واستقلالها، لأنها وقفت بوجه المؤامرات الصهيونية

وأحبطتها".

وأوضح أن "تنظيم داعش الإرهابي هو صنيعة الصهاينة والأمريكان الذين هم المستفيد الأول من خلق الاضطرابات والانهيار الأمني في المنطقة، مشيرا الى أن الصهاينة هم المنتفعون من انعدام الأمن في اليمن وسوريا والعراق ولبنان وافغانستان، وبالتالي فأنهم اغتالوا القائد سليماني لأنه وقف الى جانب هذه الدول، وحال دون تحقيق المصالح الصهيونية".

وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع أبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.