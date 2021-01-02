السلطات الصحية في تايلاند تناشد بإجراءات أشد صرامة للتصدي لكورونا

أعلنت السلطات الصحية في تايلاند، أنها توصي بفرض إجراءات أكثر صرامة على الشركات وحركة الأفراد في 28 إقليما يشمل العاصمة بانكوك، مع ارتفاع معدلات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

كما وتشمل الإجراءات الجديدة التي تتطلب موافقة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا تعليق عمل بعض الشركات والأنشطة التي تشهد اكتظاظا مع توصية من يعملون في تلك الأقاليم بالعمل من المنازل وتجنب الخروج من مناطقهم لغير ضرورة. وفقاً لـ سبوتنيك.

وكانت السلطات في بانكوك قد أمرت في وقت سابق بإغلاق

المدارس لأسبوعين وبإغلاق مؤقت لدور الحضانة والصالات الرياضية والحانات وقاعات التدليك والعناية بالجسم.

كما وقد سجلت تايلاند 216 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة اليوم السبت مما يرفع العدد الإجمالي إلى 7379 حالة إصابة و64 وفاة منذ ظهور الوباء في يناير الماضي.

ونجحت تايلاند في المحافظة على معدلات تفشي الفيروس منخفضة نسبيا منذ بدء انتشاره العام الماضي، إذ تمكنت لشهور من الإبقاء على

معدلات الزيادة في الحالات اليومية الجديدة عند أقل من عشر حالات حتى منتصف ديسمبر.

يشار إلى أنه قد تم اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد لأول مرة في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، وهذا النوع من الفيروسات أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70 في المائة من سلالات كورونا الأخرى.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن النوع الجديد من فيروس كورونا تم تسجيله بالفعل في ثماني دول أوروبية.

يُذكر أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.