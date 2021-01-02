نادي الأسير الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسرى

طالب نادي الأسير الفلسطيني المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن الأسرى المرضى وكبار السن بشكل عاجل، وذلك عقب ارتفاع عدد الإصابات بين صفوف الأسرى بفيروس كورونا في قسم (3) في سجن "النقب" الصحراوي إلى 16 حالة.

وأوضح نادي الأسير - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم السبت أن عدد الإصابات مرشح للارتفاع مع ظهور أعراض على الأسرى داخل القسم المذكور، والذي

يقبع فيه 73 أسيرا، مشيرا إلى أن إدارة السجن نقلت جميع الأسرى المصابين إلى قسم (8) في سجن "ريمون"، وهو القسم الذي خصص لاحتجاز الأسرى المصابين بفيروس كورونا.وحمل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير وحياة الأسرى في سجن "النقب"، لا سيما أن سجن "النقب" يقبع فيه ما يزيد على 1200 أسير، بينهم كبار في السن ومرضى.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم امس الجمعة تسجيل 1450 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة .

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 689 إصاب‭M‬ جديدة بكورونا من مجمل الحالات الجديدة.

وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في غرف العناية المكثفة بلغ 116 "منهم 25 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وتشهد الضفة الغربية اليوم وغدا إغلاقا شاملا فرضته الحكومة كما فرضت حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تسيطر على قطاع غزة إغلاقا شاملا على القطاع اليوم وغدا لمواجهة انتشار الجائحة.