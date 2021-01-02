الهند تسجل أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بكورونا

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سجلت الهند أكثر من 19 ألفاً و79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، مما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات إلى عشرة ملايين و305 آلاف و788 حالة، طبقاً لما ذكرته وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء اليوم السبت نقلاً عن وزارة الصحة الهندية.

وأضافت الوزارة، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس قفزت إلى مليون و49 ألفاً و218 حالة وفاة في البلاد، بتسجيل 224 حالة وفاة جديدة، حسب بيانات الوزارة التي تم تعديلها في الثامنة صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض 9 ملايين و906 آلاف و387 حالة، مما يرفع نسبة الشفاء إلى 96.12%، بينما بلغ معدل الوفيات 1.45%.

وأشارت البيانات إلى أن هناك مليوني و50 ألفاً و183 حالة نشطة في البلاد، مما يمثل 2.43% من إجمالي الحالات.