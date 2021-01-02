أمريكا ترفع استعداداتها.. وإيران تنقل صواريخ باليستية إلى العراق

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 يناير 2021 12:09 مساءً - تصاعدت التوترات في منطقة الخليج خلال الأيام الماضية، مع تصاعد المخاوف بشأن نشوب صراع بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع مرور الذكرى الأولى لاغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، في غارة أميركية في العراق، وقبل 3 أسابيع من تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه، وفقا لقناة سي إن إن.

وقال مسؤول أميركي مطلع على آخر المعلومات الاستخبارية يوم الجمعة، إن بعض القوات البحرية الإيرانية في الخليج عززت مستويات استعدادها في الـ 48 ساعة الماضية. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مسؤولون دفاعيون أميركيون للقناة إن معلومات استخبارية جديدة أظهرت أن إيران تنقل صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى العراق.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أميركية إن إسرائيل والسعودية تضغطان على ترامب لضرب المنشآت النووية الإيرانية قبل أن يغادر منصبه.

وناشدت إيران مجلس الأمن الدولي يوم الخميس، منع الولايات المتحدة من القيام بما وصفته بـ “المغامرة العسكرية المتزايدة” في الخليج وبحر عمان، بما في ذلك إرسال قاذفات نووية إلى المنطقة، معلنة أنها لا تريد صراعًا لكنها تريد تدافع عن نفسها.

قعقعة السيوف

وقال توم نيكولز، خبير الشؤون الدولية الذي يدرس في الكلية الحربية البحرية الأميركية: “إنني قلق حقًا من أن الرئيس قد يفكر في إقحام الرئيس المنتخب بايدن بنوع من العمليات العسكرية قبل خروجه من البيت الأبيض”.

بينما ذكر سام فينوغراد، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي ومحلل سي إن إن، أن “إيران تمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن القومي للولايات المتحدة، لا سيما خلال هذه الفترة التي تزداد فيها المخاطر بسبب الذكرى المقبلة لاغتيال سليماني”.

وأضاف فينوغراد: “أعتقد أن إيران ستعمل على ضبط أي هجوم مرتبط بهذه الذكرى لأنهم لا يريدون أن يحاصروا أنفسهم قبل تولي بايدن السلطة واستئناف المفاوضات النووية التي من شأنها أن تؤدي إلى رفع العقوبات”. وأشار فينوغراد إلى أن “هناك الكثير من قعقعة السيوف مستمرة”.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، تحليق قاذفات “بي 52” والتي تعرف باسم “ستراتوفورترس” في سماء الشرق الأوسط بهدف ردع أي عدوان. وأضافت في بيان أن نشر القاذفتين يوجه رسالة واضحة ورادعة إلى كل من ينوي إلحاق الأذى بالأميركيين أو مصالحهم.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، فرانك ماكنزي، إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع، ولكن لا يجوز لأحد أن يقلل من القدرات الدفاعية لها. وانطلقت قاذفات القنابل العملاقة من قاعدة مينوت في ولاية نورث داكوتا، وهي مهمة الردع الثالثة التي تجري خلال 45 يوما.

إيران ترفع استعداداتها

كما أبحرت غواصة نووية أميركية أيضا في مضيق هرمز، وفي بيان أعلنت البحرية الأميركية التي عادة لا تكشف مواقع غواصاتها في العالم أن غواصة “يو إس إس جورجيا” يمكن تزويدها بـ 154 صاروخ توماهوك وقادرة على نقل 66 عنصرا من القوات الخاصة.

كما توجد حاملة الطائرات “يو إس إس نيميتز” في مياه الخليج منذ نهاية نوفمبر، كما حلقت قاذفتان أميركيتان من طراز “بي 52” في المنطقة مؤخرا في استعراض للقوة موجه لإيران وحلفائها.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، تشير تقارير المخابرات الأميركية إلى أن إيران ووكلائها ربما يحضرون لضربة في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع للانتقام لمقتل اللواء قاسم سليماني.

ويقول محللو المخابرات الأميركية إنهم رصدوا في الأيام الأخيرة رفع القوات الجوية والبحرية الإيرانية وعدد من الوحدات الأمنية في طهران، استعداداتها إلى المرحلة القصوى.

وأشاروا إلى أن طهران نقلت المزيد من الصواريخ قصيرة المدى والطائرات بدون طيار إلى العراق. لكن كبار المسؤولين في وزارة الدفاع يعترفون بأنهم لا يستطيعون معرفة ما إذا كانت إيران أو وكلائها الشيعة في العراق يستعدوا لشن هجوم على القوات الأميركية في بغداد، أو يستعدون لإجراءات دفاعية في حالة أمر ترامب بشن هجوم استباقي على طهران.

معضلة أمنية

وقال بريت ماكغورك، المبعوث الخاص السابق لترامب إلى التحالف لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية: “ما لديك هنا هو معضلة أمنية كلاسيكية، حيث يمكن أن تُساء فهم المناورات على الجانبين وتزيد من مخاطر سوء التقدير”.

وصرح القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني يوم الجمعة، أن بلاده مستعدة تمامًا للرد على أي ضغوط عسكرية أميركية وسط التوترات المتصاعدة بين طهران وواشنطن في الأيام الأخيرة من رئاسة ترامب.

وقال الجنرال حسين سلامي في احتفال أقيم في جامعة طهران بمناسبة ذكرى وفاة الجنرال سليماني “اليوم ليس لدينا مشكلة أو قلق أو خوف من مواجهة أي قوى”.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لموقع الحرة في وقت سابق، أن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، أصدر مجموعة أوامر للميليشيات الموالية لطهران في العراق.

وقالت المصادر إن المسؤول الإيراني اجتمع في بغداد من قادة أربع ميليشيات في بغداد، وطلب منهم الاستعداد لشن هجمات على مصالح أميركية في العراق في حال تم استهداف إيران من قبل الولايات المتحدة.

وفي آخر استفزاز من إيران، أبلغت وكالة الطاقة الذرية، الجمعة، أنها تعتزم رفع تخصيب اليورانيوم إلى نسبة نقاء تصل لـ 20 بالمئة، بحسب مسؤول روسي.

وقد وصلت إيران إلى هذه النسبة سابقا، قبل عقد الاتفاق النووي في عام 2015. فيما حافظت إيران بعدها على نسبة تخصيب تصل إلى 4.5 بالمئة فقط.

وجهت الولايات المتحدة والعراق تحذيرا إلى إيران والميليشيات التي تدعمها، وتوعدا برد سريع على أي هجمات تستهدف الدبلوماسيين أو القوات العسكرية الأميركية، وفقا لما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وبعد استهداف السفارة الأميركية بأكثر من 21 صاروخ كاتيوشا منذ أسبوعين، أرسل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وفدا إلى طهران، بحسب ما نقلت الصحيفة عن النائب في البرلمان العراقي، عامر الفايز.

وحمل الوفد العراقي رسالة حذرت طهران من أن واشنطن ستحمل طهران مسؤولية أي هجوم يستهدف مصالحها. وشهدت الآونة الأخيرة تصاعدا في دعوات الميليشيات المدعومة من إيران لممارسة العنف ضد أميركيين.