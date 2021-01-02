الأردن.. تسجيل إصابات جديدة بكورونا المتحور

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 يناير 2021 12:09 مساءً - منذ 51 دقيقة

آخر تحديث: 2 - يناير - 2021 11:13 صباحًا

كشفت الأردن، الجمعة، عن رصد 3 حالات إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا (كوفيد- 19).

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس المتحور في الأردن ارتفع إلى 5 إصابات.

وأكدت تطبيق إجراءات العزل الصحي على الحالات، وتتبعهما من قبل فرق التقصي الوبائي حسب البروتوكولات المعتمدة.

وكانت الأردن قد أعلنت ، الأحد الماضي، عن رصد اصابتين بسلالة كورونا المتحورة قادمتين من بريطانيا، بحسب وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات.

وبين عبيدات أن اكتشاف الحالتين تم بعد حصر القادمين من المملكة المتحدة وتتبعهم وإجراء الفحوصات لهم.

وأشار الدكتور عبيدات، بحسب وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“، إلى أن الحالتين هما لزوجين قدما معا، في 19 ديسمبر الجاري، وحالتهما الصحية ممتازة.

وبحسب وزير الصحة، يتم تطبيق إجراءات العزل الصحي على الحالتين، ويتم تتبعهما من قبل فرق التقصي حسب البروتوكولات، ولا يسمح لهما بالاختلاط بالآخرين لحين انتهاء فترة العزل المنزلي.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 1271 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 295765 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 271834 حالة شفاء بعد تسجيل 1283 حالة إضافية، كما سُجلت 17 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3851 حالة.