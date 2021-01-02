طقس السبت.. بارد بكل من المرتفعات والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد بكل من المرتفعات، والجنوب-الشرقي، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول أمطار ضعيفة ومحلية بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك السهول الشمالية، والواجهة المتوسطية، والريف، والأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية .

كما سيلاحظ تساقط ثلوج فوق قمم كل من مرتفعات الأطلسين المتوسط والكبير، والهضاب العليا الشرقية والريف، و التي يتعدى علوها 1400 متر. عدا ذلك, ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي ربوع المملكة.

وستهب الرياح معتدلة القوة من الشمال بكل من الأقاليم الجنوبية، والسواحل الوسطى وشرق البلاد، وضعيفة إلى معتدلة من الغرب بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 7 وناقص 2 درجات بالمرتفعات، وما بين صفر درجة و5 درجات بالمنطقة الشرقية، والسايس، والسفوح الجنوبية-الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 5 و10 درجات بالسهول والسواحل الشمالية والوسطى، والواجهة المتوسطية، ومنطقة سوس، وما بين 10 و15 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 1 و7 درجات بالمرتفعات، وما بين 7 و12 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 12 و17 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وبالسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 18 و23 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج وعلى الساحل الأطلسي ليصبح هائجا إلى قوي الهيجان ما بين آسفي وطرفاية.